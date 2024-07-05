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Как на самом деле депортируют мигрантов из России: В Сеть "слили" снятые тайком кадры

Как на самом деле депортируют мигрантов из России: В Сеть "слили" снятые тайком кадры

В Сеть "слили" снятые тайком кадры, как на самом деле депортируют мигрантов из России. Зрелище поистине красивое, ведь Москву прямым рейсом до дома покинули десятки "ценных специалистов", нарушивших миграционное законодательство.

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Комментарии
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Александр Попов
Вывозить надо в ТОВАРНИКАХ и 10-12 млн. баранов.
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2 час.
Maxim
Т. Берия грузил в товарных вагонах, а не - бизнес-классом..
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2 час.
лл
лина любимцева
ЗАПУСКАТЬ ХВАТИТ кого попало и сколько угодно. Все страны борются с незаконной миграцией, а у нас спокойно- ПРИ БУРОМ ЧЕРЕЗ РАСЩЕПЕРЕННУЮ НАСТЕЖЬ ГРАНИЦУ, И ВСЕ ДЕЛА!! И плевать... И ведь ПЛЮЮТ...
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2 час.

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