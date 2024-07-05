Как на самом деле депортируют мигрантов из России: В Сеть "слили" снятые тайком кадры

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лина любимцева

ЗАПУСКАТЬ ХВАТИТ кого попало и сколько угодно. Все страны борются с незаконной миграцией, а у нас спокойно- ПРИ БУРОМ ЧЕРЕЗ РАСЩЕПЕРЕННУЮ НАСТЕЖЬ ГРАНИЦУ, И ВСЕ ДЕЛА!! И плевать... И ведь ПЛЮЮТ...