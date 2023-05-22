Штаб по оказанию помощи освобожденным территориям организуют в Артемовске

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин анонсировал появление в Артемовске штаба по оказанию помощи освобожденным территориям.
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