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Пиарщик Shamanа, Светличная, Лёвкин. Кого мы потеряли в ноябре 2024 года

Пиарщик Shamanа, Светличная, Лёвкин. Кого мы потеряли в ноябре 2024 года

Актриса Лидия Ильина из сериала «Слово пацана», пиарщик Shamanа и Филиппа Киркорова Антон Коробков-Землянский, Анна Сергеевна из «Бриллиантовой руки» и советский секс-символ Светлана Светличная, солист «золотого» состава группы «На-На» Владимир Лёвкин, режиссер Александр Панкратов, который заставил своего тезку взять псевдоним, и американский режиссер и сценарист Джим Абрахамс — aif.

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