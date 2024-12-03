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Главный секрет "Южмаша" связан с Лондоном: Что происходит в подземельях завода-гиганта?

Главный секрет "Южмаша" связан с Лондоном: Что происходит в подземельях завода-гиганта?

Главный секрет "Южмаша" связан с Лондоном: что происходит в подземельях завода-гиганта? Политик Олег Царёв в эфире Царьграда рассказал о том, почему именно ЮМЗ стал целью для российской баллистической ракеты "Орешник" и как это повлияет на безопасность в Европе в целом.

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