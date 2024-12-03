Главный секрет "Южмаша" связан с Лондоном: что происходит в подземельях завода-гиганта? Политик Олег Царёв в эфире Царьграда рассказал о том, почему именно ЮМЗ стал целью для российской баллистической ракеты "Орешник" и как это повлияет на безопасность в Европе в целом.