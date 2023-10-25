Полицейские в Приморском крае совместно с общественниками провели рейд по устранению наркограффити

Полицейские совместно с членами Общественного совета при Управлении МВД России по городу Владивостоку и воспитанниками клуба единоборств «Молот» провели очередной рейд «Наркограффити» в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью».
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