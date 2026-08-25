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Строительство малых ГЭС в Узбекистане станет доступнее для инвесторов

Строительство малых ГЭС в Узбекистане станет доступнее для инвесторов

Фото: Pravda.Ru by Сергей Вьюгин is licensed under Все права защищены Малая ГЭС на бурной горной реке среди густого леса Узбекистан расширяет сеть малых гидроэлектростанций (ГЭС) мощностью до 5 МВт, меняя правила привлечения инвесторов.

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