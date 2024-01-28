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В мире ускорилось падение уровня грунтовых вод

В мире ускорилось падение уровня грунтовых вод

В водоносных горизонтах Земли ускорилось падение уровня грунтовых вод.Учёные из Калифорнийского университета (США), исследовали данные, полученные с помощью 170 тысяч мониторинговых скважин в 1693 систем водоносных горизонтов за 8 лет в странах, которые обеспечивают 75% мировой добычи грунтовый вод.

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