В мире ускорилось падение уровня грунтовых вод

В водоносных горизонтах Земли ускорилось падение уровня грунтовых вод.Учёные из Калифорнийского университета (США), исследовали данные, полученные с помощью 170 тысяч мониторинговых скважин в 1693 систем водоносных горизонтов за 8 лет в странах, которые обеспечивают 75% мировой добычи грунтовый вод.