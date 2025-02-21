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Царьград

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Искусственный интеллект в МЭШ: найдите историю семьи с 13 млн пользователей

Искусственный интеллект в МЭШ: найдите историю семьи с 13 млн пользователей

На платформе Московской электронной школы стартует генеалогический поиск с ИИ. Учащиеся смогут самостоятельно составлять семейное древо и открывать историю предков.

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