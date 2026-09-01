Почему вокруг учёта домашней птицы возник переполох

С начала сентября 2026 года в России вступают в силу новые требования, касающиеся учёта домашней птицы в личных подсобных хозяйствах.
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