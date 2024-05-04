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Царьград

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Немецкого министра высмеяли за конфуз с бутылкой

Немецкого министра высмеяли за конфуз с бутылкой

Министр экономики Германии и вице-канцлер Роберт Хабек попал в курьёзную ситуацию во время церемония спуска на воду корабля - он несколько раз пытался разбить бутылку шампанского, но все усилия были тщетными.

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