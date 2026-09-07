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AntennaDaily

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Audi возвращает A2: компактный электромобиль с запасом хода до 646 километров

Audi возвращает A2: компактный электромобиль с запасом хода до 646 километров

Новая модель Audi получила имя знакомое по необычному городскому автомобилю начала 2000-х. Теперь A2 — полностью электрический хэтчбек, который делает ставку на эффективность, а не на размеры и мощность.

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