Audi возвращает A2: компактный электромобиль с запасом хода до 646 километров

Новая модель Audi получила имя знакомое по необычному городскому автомобилю начала 2000-х. Теперь A2 — полностью электрический хэтчбек, который делает ставку на эффективность, а не на размеры и мощность.
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