Максим Галкин* стал крупным инвестором на Кипре: подробности

Максим Галкин* официально занялся масштабным инвестиционным бизнесом на территории Кипра. Артист возглавил в Лимасоле сразу две крупные коммерческие компании — Omnitotal Limited и Omnideal Limited с должностями директора и секретаря, сообщает Telegram-канал SHOT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Раймонд Паулс выс...
- Г Обладательница са...
- Стас Пьеха высказ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым