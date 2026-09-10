Максим Галкин* стал крупным инвестором на Кипре: подробности

Максим Галкин* официально занялся масштабным инвестиционным бизнесом на территории Кипра. Артист возглавил в Лимасоле сразу две крупные коммерческие компании — Omnitotal Limited и Omnideal Limited с должностями директора и секретаря, сообщает Telegram-канал SHOT.