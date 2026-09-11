Ас-Сиси: Египет считает важным обеспечить безопасность и свободу навигации

Каир считает важным обеспечить безопасность и свободу навигации в морских акваториях и артериях. С таким заявлением выступил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
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