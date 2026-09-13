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Хэмилтон сошел из-за технических проблем на Гран-при Испании

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон завершил сходом Гран-при Испании. На первых кругах заезда семикратный чемпион «Формулы-1» замедлился и начал пропускать соперников из-за технических проблем, после чего пожаловался по радио на неполадки с тормозами.

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