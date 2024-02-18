52-летний Ягр провел тренировку с «Питтсбургом» перед церемонией в свою честь

Знаменитый чешский нападающий прибыл в Питтсбург, где провел лучшие годы своей карьеры. В ночь с 18 на 19 февраля перед матчем с «Лос-Анджелесом» состоится торжественная церемония: свитер Ягра будет навечно вывешен под сводами домашней арены «Пингвинз».
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