52-летний Ягр провел тренировку с «Питтсбургом» перед церемонией в свою честь

Знаменитый чешский нападающий прибыл в Питтсбург, где провел лучшие годы своей карьеры. В ночь с 18 на 19 февраля перед матчем с «Лос-Анджелесом» состоится торжественная церемония: свитер Ягра будет навечно вывешен под сводами домашней арены «Пингвинз».