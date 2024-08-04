Рупор «свободного запада» Bloomberg: «Международные союзники Киева обеспокоены тем, насколько сильное принятие решений в стране сосредоточено в руках Ермака, который сейчас стал единственным посредником между Зеленским и страной.
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