ХК «Рубин» объявил о назначении нового главного тренера

После перехода главного тренера «Рубина» Дениса Ячменёва в казанский «Ак Барс» руководство тюменского хоккейного клуба не стало искать ему замену на стороне, а назначило на освободившееся место его помощника Дмитрия Андреева.
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