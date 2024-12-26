Разбойники в белых халатах: главврач отбирал премии подчиненных

В Балашихе набирает обороты коррупционный скандал в местной горбольнице. По версии следствия, руководство обложило данью рядовой персонал — выписывали на них премии, стимулирующие выплаты и тут же заставляли возвращать под угрозой служебных неприятностей.
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