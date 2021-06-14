Убийцы в трамваях: Осуждённые по тяжким статьям исправляются, работая кондукторами

Широко известно, что пенитенциарные системы многих стран мира используют труд заключённых. В Уголовном кодексе России есть статьи о принудительных работах, которые избираются решением суда в качестве меры пресечения по ряду нетяжких преступлений.
Широко известно, что пенитенциарные системы многих стран мира используют труд заключённых. В Уголовном кодексе России есть статьи о принудительных работах, которые избираются решением суда в качестве меры пресечения по ряду нетяжких преступлений.
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