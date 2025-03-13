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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кубок IBU. Бене, Гальмас Полен, Боте, Эрдал, Арнеклейв, Гигонна пробегут спринт

Кубок IBU по биатлону-2024/25 8-й этап Отепя, Эстония Женщины Спринт Начало – 15:00 по московскому времени.

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