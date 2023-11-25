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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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70% игроков БЕТСИТИ ставят на победу «Ман Сити» в матче АПЛ с «Ливерпулем»

25 ноября в матче 13-го тура АПЛ сыграют лидеры чемпионата «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Встреча состоится на стадионе «Этихад» и начнется в 15:30.

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