В Казани возле избирательного участка выступает агитбригада в стиле 90-х

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ» Фокусы, песни группы «Комбинация» и зажигательные танцы – агитбригада в стиле 90-х выступает сегодня на площадке перед входом в Казанскую гимназию №107 «Открытие», в которой организована работа избирательного участка.