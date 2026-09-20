В Казани возле избирательного участка выступает агитбригада в стиле 90-х

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ» Фокусы, песни группы «Комбинация» и зажигательные танцы – агитбригада в стиле 90-х выступает сегодня на площадке перед входом в Казанскую гимназию №107 «Открытие», в которой организована работа избирательного участка.
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