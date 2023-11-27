BP выходит на рынок розничной торговли электроэнергией в Японии

ТОКИО (ИА Реалист). Компания BP вышла на энергетический рынок Японии после получения разрешения от министерства промышленности на работу в качестве розничного поставщика электроэнергии, сообщает агентство Reuters.
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