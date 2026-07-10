SK Hynix ADRs Open At $170, Tapping Wall Street Liquidity To Fuel Korea's AI Memory Boom Summary: SK Hynix's ADR Open at $170 SK Hynix Chairman Tells Bloomberg "Demand Will Be Exponentially Growing In Future" SK Hynix's ADRs Set to Open $175 SK Hynix's ADRs Set to Open at $181, 22% Premium Above $149 Offering Price SK Hynix ADRs Priced At 3% Premium As Wall Street Readies Wave Of Leveraged ETFs SK Hynix's ADR Open at $170 Shortly after SK Hynix Chairman Chey Tae-won appeared on Bloomberg to promote the listing, the memory-chip giant's ADRs finally began trading at $170 per share, up 14% from the $149 offering price.
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