В межзвездном пространстве впервые обнаружили сахар

Расположенную в центре Млечного Пути сверхмассивную черную дыру Стрелец А* на расстоянии в несколько сотен световых лет от нее опоясывает плотное газопылевое кольцо, в котором под действием ее мощной гравитации происходит постоянное интенсивное движение.