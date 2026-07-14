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В межзвездном пространстве впервые обнаружили сахар

В межзвездном пространстве впервые обнаружили сахар

Расположенную в центре Млечного Пути сверхмассивную черную дыру Стрелец А* на расстоянии в несколько сотен световых лет от нее опоясывает плотное газопылевое кольцо, в котором под действием ее мощной гравитации происходит постоянное интенсивное движение.

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