В Иркутске убили 15-летнего подростка на остановке: что известно и задержали ли подозреваемых Анастасия АндрееваВ Иркутске произошло столкновение подростков в людном месте, в результате которого получил ранения 15-летний парень.
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