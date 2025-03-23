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Не только о футболе

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  • Лена Мисько
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Кондратюк выиграл «Русский вызов», Форман умер в 76, Ливо побил рекорд КХЛ по голам, Лагрейд взял Кубок мира по биатлону, Овечкин сделал 2 ассиста, статую Гретцки испачкали фекалиями и другие новости

1. Турнир по шоу-программам «Русский вызов» завершился победой Марка Кондратюка. Вторым стал Дмитрий Алиев, третью строчку заняла Елизавета Туктамышева.

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Комментарии
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Лена Мисько
нашу... мы были близки к победе в ЛЕ ну ты и вопросы задаешь ))
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4 час.
Лена Мисько
Все пары Кубка Гагарина. И сразу в плей-офф: «Динамо» – СКА, «Магнитка» – «Авангард» Полезная шпаргалка. https://www.sports.ru/hockey/blogs/3310414.html
Все пары Кубка Гагарина. И сразу в плей-офф: «Динамо» – СКА, «Магнитка» – «Авангард» - Наброс на ворота - Блоги Sports.ru
Sports.ru
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2 час.
Лена Мисько
Я довольна, что соперник Северсталь не подарок, но по крайней мере все решаться будет на льду  а РоРо включит всё, даже лампочки, которые перегорели
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2 час.
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