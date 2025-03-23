Кондратюк выиграл «Русский вызов», Форман умер в 76, Ливо побил рекорд КХЛ по голам, Лагрейд взял Кубок мира по биатлону, Овечкин сделал 2 ассиста, статую Гретцки испачкали фекалиями и другие новости

нашу... мы были близки к победе в ЛЕ ну ты и вопросы задаешь ))

Все пары Кубка Гагарина. И сразу в плей-офф: «Динамо» – СКА, «Магнитка» – «Авангард» - Наброс на ворота - Блоги Sports.ru

Лена Мисько

Я довольна, что соперник Северсталь не подарок, но по крайней мере все решаться будет на льду а РоРо включит всё, даже лампочки, которые перегорели