Бутина: США бросают Киев на произвол судьбы планами сократить расходы на оборону

Республиканское большинство в Палате представителей США определилось с планами на 2024 год: спикер нижней палаты Конгресса Кевин Маккарти заявил, что готов повысить потолок госдолга только в том случае, если американское правительство массово сократит расходы на оборону в течение следующего десятилетия.
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