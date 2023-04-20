Бутина: США бросают Киев на произвол судьбы планами сократить расходы на оборону

Республиканское большинство в Палате представителей США определилось с планами на 2024 год: спикер нижней палаты Конгресса Кевин Маккарти заявил, что готов повысить потолок госдолга только в том случае, если американское правительство массово сократит расходы на оборону в течение следующего десятилетия.