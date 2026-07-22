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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ФИФА не выявила договорных матчей на ЧМ-2026. Ставочную активность отслеживали ФБР и Интерпол

ФИФА не обнаружила подозрительных ставок на матчах ЧМ-2026. Целевая группа ФИФА по обеспечению честности соревнований не обнаружила подозрительной ставочной активности или признаков возможных договорных матчей на чемпионате мира 2026 года.

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