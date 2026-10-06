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650 БПЛА массированно атаковали Московскую область

650 БПЛА массированно атаковали Московскую область

Силы ПВО уничтожили 105 дронов непосредственно на подлёте к Москве, большую часть беспилотников сбили на дальних рубежах.

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