РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 173 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Зачем  поехала  в  дикарскую  варварскую  страну  ,  где  правят  банды?Знакомый похищенн...
  • Георгий Михалев
    Опять "иностранные специалисты" лютуют. Сколько можно терпеть этих животных.20-летнего парня ...
  • Evgeni Velesik
    А нюансы уже раскрытого преступления, каковы мотивы?Убийцу разработчи...

Мурадов: политическая карьера Зеленского должна закончиться трибуналом

Мурадов: политическая карьера Зеленского должна закончиться трибуналом

REUTERS/Wolfgang Rattay/Pool Судьба президента Украины Владимира Зеленского незавидна, его политическая карьера закончится трибуналом – киевский режим нанес украинскому народу непоправимый ущерб, заявил РИА Новости постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх