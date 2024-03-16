REUTERS/Wolfgang Rattay/Pool Судьба президента Украины Владимира Зеленского незавидна, его политическая карьера закончится трибуналом – киевский режим нанес украинскому народу непоправимый ущерб, заявил РИА Новости постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.
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