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Zero Hedge

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New York City Says This Rideshare App May Owe Millions In Unpaid Congestion Fees

New York City Says This Rideshare App May Owe Millions In Unpaid Congestion Fees

New York City Says This Rideshare App May Owe Millions In Unpaid Congestion Fees New York City Council Majority Leader Shaun Abreu is calling on the MTA to investigate rideshare platform Empower, arguing the company may be sidestepping New York City's congestion pricing system while gaining an unfair advantage over licensed competitors like Uber, Lyft and the city's yellow taxi fleet, according to the NY Post.

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