Выставка семейных новогодних поделок.

Прекрасное время года - зима! Замечательна она и тем, что пробуждает фантазию, воображение. Глядя на эту белоснежную красоту, хочется творить!В канун Нового Года, по традиции, в нашем детском саду проходит выставка семейных поделок ´Новогодние украшения´, где можно увидеть поистине необыкновенные творения.