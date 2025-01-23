Если не успеете в списки до 1 февраля — не получите: россиянам положено 10 тысяч рублей Ольга БезродняяПособие помогает выжить многим россиянам в трудных условиях, и немаловажным оно является для россиян, которые обеспечивают уход за детьми с инвалидностью, или инвалидами детства 1 группы.
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