Шинники побывали в столице и посетили ´локации памяти´.

В субботу, 29 марта, работники завода массовых шин вместе с детьми отправились в Минск. Программа тура включала посещение нескольких локаций, первая из которых - Храм-памятник в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших.
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