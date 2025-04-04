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Свежие комментарии

Шинники побывали в столице и посетили ´локации памяти´.

Шинники побывали в столице и посетили ´локации памяти´.

В субботу, 29 марта, работники завода массовых шин вместе с детьми отправились в Минск. Программа тура включала посещение нескольких локаций, первая из которых - Храм-памятник в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших.

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