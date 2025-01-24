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Вице-премьер Астаны: Переговоры AZAL не связаны с черными ящиками

Вице-премьер Астаны: Переговоры AZAL не связаны с черными ящиками

Правительство Астаны прокомментировало опубликованные переговоры с самолета AZAL. Вице-премьер заявил, что утечки данных черных ящиков не произошло, так как информация существенно отличается от их фактического содержимого.

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