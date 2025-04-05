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Царьград

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Магнитная буря с возмущением 5,67 усл. ед. накрыла Землю 5 апреля

Магнитная буря с возмущением 5,67 усл. ед. накрыла Землю 5 апреля

5 апреля Землю накрыла магнитная буря в диапазоне G1-G2 с возмущением геомагнитного поля 5,67 единиц.

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