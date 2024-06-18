Алтайский край вдвое увеличил экспорт растительного масла в Китай

В структуре вывозимых грузов основную долю составляют зерно и продукты его переработки Алтайский край за пять месяцев 2024 года в два раза увеличил объемы поставок растительной продукции в Китай по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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