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Воронежские новости

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Большинство россиян готовы доверить ИИ свои финансы

Большинство россиян готовы доверить ИИ свои финансы

Только 27% респондентов категорически отказались от такой возможности. И хотя ИИ еще далек от полной самостоятельности, уже сегодня он способен анализировать обширные базы данных, находить необходимую информацию, преобразовывать речь в текст и выполнять другие задачи.

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