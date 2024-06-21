Большинство россиян готовы доверить ИИ свои финансы

Только 27% респондентов категорически отказались от такой возможности. И хотя ИИ еще далек от полной самостоятельности, уже сегодня он способен анализировать обширные базы данных, находить необходимую информацию, преобразовывать речь в текст и выполнять другие задачи.
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