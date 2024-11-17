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Автоверсты

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Яркая внешность, 4 цилиндра и 172 л.с. под капотом. В Беларуси представлен новый Geely Coolray

Яркая внешность, 4 цилиндра и 172 л.с. под капотом. В Беларуси представлен новый Geely Coolray

﻿﻿«Инновационный автомобиль» официально представят в Минске 15 ноября 2024 года. Его присутствие в предложении не случайно, поскольку в Китае он будет запущен уже в 2022 году под названием Geely Binyue Cool, а в России компактный кроссовер под названием Geely Cooley будет доступен с конца сентября 2023 года.

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