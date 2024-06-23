Не дерматит и не аллергия: врач назвал частую причину красных высыпаний на коже

Причин покраснений на коже очень много — от аллергии до онкологии. Порой разобраться в причинах, ориентируясь только по внешнему виду и сопутствующим симптомам, не под силу даже профессионалу, не говоря уж об обычных людях, не имеющих соответствующего образования.
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