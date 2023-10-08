В Татарстане произошел пожар на электроподстанци

В Татарстане произошел пожар на электроподстанции, но жилые дома и социально значимые объекты не будут отключены от электричества, так как электроподстанция была обесточена, и угрозы распространения пожара нет.
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