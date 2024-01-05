Politico: Усиление конфликта на Ближнем Востоке может угрожать переизбранию Байдена

В Белом доме готовятся к возможной эскалаций боевых действий на Ближнем Востоке. Как сообщает газета Politico со ссылкой на источники, администрация президента США Джо Байдена разрабатывает планы по реагированию на «расширение войны в Газе в более широкий и затяжной региональный конфликт».
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