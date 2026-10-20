Изменить правила бюджетного контроля в ускоренном порядке планируют в Германии после выявления отклонений в финансовом плане федерального правительства, сообщает 20 октября газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на правительственный отчет совету по стабильности.
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