МБМ создал новый бесплатный онлайн-сервис для предпринимателей

На портале ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) заработал новый бесплатный онлайн-сервис, с помощью которого предприниматели могут сформировать заявление для перехода на патентную систему налогообложения (ПСН).
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