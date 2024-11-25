Сергей Цыпляев: «В те годы губернатор превращался из политика в управленца»

Политический деятель, представитель президента РФ в Санкт-Петербурге в 1992-2000 годах - о Владимире Яковлеве Мне довелось работать в качестве полпреда президента России и с Анатолием Собчаком, и с Владимиром Яковлевым.
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