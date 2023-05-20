Глава ЧВК "Вагнер" прокомментировал слухи о ликвидации главкома ВСУ Залужного

Евгений Пригожин высказался об исчезновении украинского военачальника Валерия Залужного, не появлявшегося на публике больше месяцаВ последний месяц в Сети обсуждают, куда пропал главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный.