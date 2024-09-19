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Врач перечислила полезные для здоровья глаз витамины

Врач перечислила полезные для здоровья глаз витамины

Врач перечислила полезные для здоровья глаз витамины Витаминов, получаемых организмом из продуктов, недостаточно для поддержания здоровья, и в том числе для здоровья глаз, рассказала офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, главный врач клиники микрохирургии глаза «АйМед» Элина Санторо.

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