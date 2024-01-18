МО: Российский «Аллигатор» Ка-52 поразил командный пункт ВС Украины

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» Российской армии продемонстрировал свою боевую мощь в рамках специальной военной операции на Сватово-Кременном направлении, уничтожив технику и живую силу Вооруженных сил Украины.
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