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Арауканы – символ Чили

Арауканы – символ Чили

Бальтазар в исполнении Анатолия Смиранина и Гутиэре – Анастасия Вертинская – арауканы по версии советского синематографаВ фантастическом романе Александра Беляева «Человек-амфибия» есть сцена, в которой индеец Бальтазар готовится вместе с испанцем Педро Зуритой поймать «морского дьявола».

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